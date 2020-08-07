سر انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا

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إكسترا نيوز

هاني الناظر

كورونا



كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، سر انخفاض مصابي كورونا، قائلا :"إن فيروس كورونا ضعف بفعل ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف، حيث اعتبارا من 21 يونيو وهو بداية فصل الصيف بدأت أعداد الإصابات في الانخفاض".

 وأكد "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا مازال موجودا وهو ما يستلزم الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن ارتداء الكمامة هو خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

وأشاد رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، سر انخفاض مصابي كورونا، بجهود الحكومة في مواجهة الفيروس، ووعي المواطنين بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية ساهموا في خفض أعداد الإصابات.

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

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