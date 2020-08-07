» مفاجأة.. الأرصاد هذا الشيء سيحدث خلال الفترة المقبلة

07 أغسطس 2020 - 01:30 م







كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة ،قائلة :"إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع اليوم وغدا، حيث ترتفع الحرارة بمعدل درجتين لتصل إلى 37 درجة" .



وأوضحت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة أن تسجيل أعلى درجة حرارة تكون خلال فترة الظهيرة، موضحة أنه اعتبارا من يوم الأحد ستنخفض درجات الحرارة لتسجل 35 درجة.



وأشارت إلي أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة خلال الفترة من الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، منوهة بأن فرصة سقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد مستمرة، وهى أمطار غير مؤثرة، فضلا على وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الأحد المقبل.

