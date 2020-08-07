  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:13 م
Advertisements
بحث متقدم
شيكابالا

الزمالك يكشف حقيقة عروض شيكابالا الأمريكية

لبنان

ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 154 قتيلا

الإعلامي محمد موسي

محمد موسى: اللي عمل كدا هيتعرف و هنجيبه

صورة من الواقعة

انفجار في مبنى سكني بمدينة إيلات الإسرائيلية

سد النهضة

رسالة مصرية عاجلة لأثيوبيا بشأن السد

أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري العام

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

حبس 4 سماسرة هجرة غير شرعية بالإسكندرية 4 أيام

غرق 39 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل دولة عربية

الفريق مهاب مميش

"خلال عامين" ..مميش يزف بشرى سارة للمواطنين

وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش

قرقاش : ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان انتصار علي قانون الغاب

ارشيفية

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب الجزائر

محمد موسى: اللي عمل كدا هيتعرف و هنجيبه

الحياة السياسية

الإعلامي محمد موسي
الإعلامي محمد موسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

موسى :قولت كدا محدش سمع كلامي

#

أحمد موسى يبكي على الهواء بعد وفاة الفريق العصار

#

نجم الزمالك السابق يعلن إصابته بفيروس كورونا

#

بسمة وهبة: اللي بتعملوه غلط وأخرته كارثة

بيروت

الحدث اليوم

محمد موسي



عقب الإعلامي محمد موسي ، علي حادث انفجار بيروت الذي وقع مؤخرا ،قائلا :" خالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني حكومة وشعبا ".

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم"، قائلا:" من المؤكد أن هناك آيادي قذرة تعبث بأمن الدول العربية ومن المؤكد أن من وراء ذلك هم من لهم مصلحة وهم كثيرين ولا استثني منهم النظامين التركي الإرهابيين التركي والقطري وإيران وغيرهم ومؤكد كله هيتعرف وهيبان ".

وتابع :"معقوله كل ده ورا بعضه وميكونش مرتب وبالصدفة ، وكمان في الإمارات العربية المتحدة تم السيطرة على حريق سوق شعبي في عجمان والحمد لله محصلش إصابات.

وواصل حديثه قائلا : "طيب إيه بقا فهمونا كل ده صدفة، زي ماقلتلكم من شويه أشك طبعا ، وقبلها حريق في سوق في حلوان هنا وحريق خط النفط بالإسماعيلية ، خلينا نتفق أن مقاولي قوي الشر في المنطقة العربية بيحاولوا بكل الطرق تأجيج الأوضاع في الدول العربية ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "معيط": مصر الدولة الوحيدة التي احتفظت بثقة مؤسسات التقييم العالمية
» التضامن تعيد أطفال لأسرهم في الشرقية وأسيوط والجيزة
» بشري لجماهير الأهلي قبل موقعة إنبي
» إقامة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة
» روسيا: اللقاح الأولي ضد كورونا لكبار السن والأطباء
» قرقاش : ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان انتصار علي قانون الغاب
» زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب الجزائر
» كارثة جديدة في الولايات المتحدة بسبب " كورونا"
» إطلاق صافرات الإنذار في الخليل
» الهند تعلن رقم صادم للإصابات بفيروس " كورونا"
» 9 مليون دولار لدعم بيروت من الأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية