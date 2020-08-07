مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري العام
أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري العام

متابعات - الدويني فولي

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اليوم الجمعة

مواعيد

القنوات الناقلة

جدول مباريات

تنطلق اليوم، الجمعة 7-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، لـ دوري ابطال اوروبا ، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. 

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا 

فريق يوفنتوس الإيطالى X  فريق ليون الفرنسي – 9:00  مساء –  beIN Sports HD 2    

فريق مانشستر سيتى الإنجليزى X  قريق ريال مدريد الإسبانى - ا9:00 مساء –  beIN Sports HD 1        


مواعيد مباريات الدوري المغربي

فريق نهضة الزمامرة  X  فريق حسنية أغادير – 7:00 مساء –  Arryadia live HD

مواعيد مباريات الدوري القطري

فريق الغرافة X فريق الخور – 3:30  عصرا –  Alkass One HD

فريق الشحانية X فريق قطر – 5:45  مساء –  Alkass Two HD

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