» روسيا: اللقاح الأولي ضد كورونا لكبار السن والأطباء

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كشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليغ غريدنيف، اليوم الجمعة، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي" سيتم إعطاؤه للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن.


وقال غريدنيف لوكالة "سبوتنيك": "تسجيل اللقاح الذي تم تطويره في مركز غمالي سيكون في 12 أغسطس/ آب. ونحن اليوم في المرحلة الأخيرة، حيث يجب أن نفهم أن اللقاح يجب أن يكون آمنًا. سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً".


وأشار غريدنيف إلى أنه سيكون من الممكن تقييم فعالية اللقاح عندما يتم تشكيل مناعة عند السكان.


وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية. واجتاز لقاح واحد طوّره مركز "غامالي" تجارب سريرية على المتطوعين. كما يقوم مركز "فيكتور" بتطوير لقاح على ستة منصات تكنولوجية مختلفة. ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر/أيلول، والثاني في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

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