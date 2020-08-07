» روسيا: اللقاح الأولي ضد كورونا لكبار السن والأطباء

كشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليغ غريدنيف، اليوم الجمعة، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي" سيتم إعطاؤه للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن.

كشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليغ غريدنيف، اليوم الجمعة، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي" سيتم إعطاؤه للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن.

وقال غريدنيف لوكالة "سبوتنيك": "تسجيل اللقاح الذي تم تطويره في مركز غمالي سيكون في 12 أغسطس/ آب. ونحن اليوم في المرحلة الأخيرة، حيث يجب أن نفهم أن اللقاح يجب أن يكون آمنًا. سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً".

وقال غريدنيف لوكالة "سبوتنيك": "تسجيل اللقاح الذي تم تطويره في مركز غمالي سيكون في 12 أغسطس/ آب. ونحن اليوم في المرحلة الأخيرة، حيث يجب أن نفهم أن اللقاح يجب أن يكون آمنًا. سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً".