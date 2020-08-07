"خلال عامين" ..مميش يزف بشرى سارة للمواطنين

07 أغسطس 2020 - 10:25 ص





زف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية،خبر سار للمصريين ،قائلا :"إن بشائر الخير في المنطقة الاقتصادية سوف تظهر خلال عامين".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه حال تفعيل طريق الحرير قبل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، لن يكون ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري، معقبا :" يجب توفير البنية التحتية القوية في المنطقة الاقتصادية".



وأشار مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إلى أن أنفاق قناة السويس التي تبلغ عمقها 40 مترًا تحت سطح الماء هي فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وعن كواليس الحفل الأسطوري، لافتتاح قناة السويس، قال مميش: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دعوات للرؤساء لحضور افتتاح القناة قبل استلامها، من الجانب الذي يقوم بأعمال التكريك، موضحا أنه اتفق مع رئيس مجموعة التكريك على تنفيذ تجربة تشغيل القناة فرفض، وقال يمكن تنفيذها يوم 4 أغسطس قبل افتتاحها بيومين، وتم تنفيذ التجربة يوم 24 يوليو قبل 12 يومًا من حفل الافتتاح.

