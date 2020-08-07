» كارثة جديدة في الولايات المتحدة بسبب " كورونا"

07 أغسطس 2020 - 09:36 ص

أعلنت الولايات المتحدة أنه تم تسجيل ألفي وفاة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة في حصيلة تسجل لأول مرة منذ ثلاثة أشهر حسب إحصاء جامعة هوبكنز .

و حذر الخبراء من أن الولايات المتحدة تشهد عودة لانتشار الوباء بشكل كبير منذ نهاية يونيو خاصة مع تسجل 2060 وفاة و 58 ألف إصابة في يوم واحد .

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 4.87 مليون إصابة بالفيروس إلي جانب 160 ألف وفاة لتحتل المركز الأول في الدول المتضررة من " كوفيد – 19 " ، تليها البرازيل ثم الهند .