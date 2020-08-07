» كارثة جديدة في الولايات المتحدة بسبب " كورونا"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الولايات المتحدة أنه تم تسجيل ألفي وفاة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة في حصيلة تسجل لأول مرة منذ ثلاثة أشهر حسب إحصاء جامعة هوبكنز .
و حذر الخبراء من أن الولايات المتحدة تشهد عودة لانتشار الوباء بشكل كبير منذ نهاية يونيو خاصة مع تسجل 2060 وفاة و 58 ألف إصابة في يوم واحد .
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 4.87 مليون إصابة بالفيروس إلي جانب 160 ألف وفاة لتحتل المركز الأول في الدول المتضررة من " كوفيد – 19 " ، تليها البرازيل ثم الهند .
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