» الهند تعلن رقم صادم للإصابات بفيروس " كورونا"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الصحة الهندية أن أعداد الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد في الهند تجاوز 2 مليون مصاب ، حيث تم تسجيل 62538 إصابة جديدة خلال الأربع و عشرين ساعة الماضية ليصبح الإجمالي 2027075 مصاب.
كما بلغت حالات الوفيات بمرض " كوفيد – 19 " 41 ألف و 585 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد .
ولفت الخبراء إلي أن الأعداد المسجلة أقل من الأعداد الحقيقية لأن السلطات الصحية لا تجري فحوصا إلا لمن تظهر عليهم الأعراض .
وتماثل للشفاء حوالي مليون و 378 ألف هندي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة إلا أن هناك 8944 مصاب في حالة حرجة بالمستشفيات .
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