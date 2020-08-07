» قتلي و جرحي في انهيار عقار و مازال البحث عن مفقودين في المحلة

07 أغسطس 2020 - 09:07 ص

انهار مساء أمس عقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم المحلة في محافظة الغربية مما أسفر عن 4قتلي و 2 من مصابين حتى الآن وما زال البحث جاري عن باقي سكان العقار تحت الأنقاض .

و تواصل حاليا قوات الإنقاذ البحث عن باقي الضحايا و قد تم نقل الجثث والمصابين إلي المستشفيات المختصة .

في سياق متصل أمر طارق رحمي محافظ الغربية بفرض طوق أمني حول المنطقة ، كما كلف وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات .

كما تقوم النيابة بالتحقيق في أسباب الانهيار من خلال تشكيل لجنة من جهاز التفتيش علي أعمال البناء بوزارة الإسكان .