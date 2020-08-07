» "البنتاجون": مستعدون للمساعدة بالتحقيق في انفجار بيروت

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، الخميس، استعدادها للمساعدة في التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.
وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد حتى الآن سبب محدد للانفجار الهائل الذي وقع في بيروت، وخلف عشرات قتلى وآلاف الجرحى.
وأضاف في تصريحات نقلها موقع "واشنطن تايمز" الأمريكية، "اتفق الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) ووزير (الدفاع مارك إسبر)، على أننا لم نتوصل إلى أي سبب محدد للانفجار".
وتابع "لن أتحدث عما توصلت إليه استخباراتنا (..) سنستمر في التحقيق"، مضيفا أن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في التحقيق الجاري في الانفجار.
وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
ويزيد ذلك الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
وبحسب تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه يحوي نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، مخزنة منذ عام 2014.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل جميع الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد. -

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