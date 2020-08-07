الإفراج عن خامس رهينة في عملية للشرطة الفرنسية بمنطقة لو هافر

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الحكومة تحذر من "انتكاسة" بسبب التخلي عن الكمامة
فيديو نادر من داخل معسكرات اعتقالات المسلمين الأويجور بالصين
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