  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:14 ص
Advertisements
بحث متقدم
انفجار بيروت

أحمد موسى: انفجار لبنان يتشابه مع تفجير هيروشيما

البرلماني مصطفي بكري

أثيوبيا تتعنت وتضرب بكل التفاوضات عرض الحائط

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"مكافحة كورونا": مصر اقتربت نهائياً من صفر إصابات ولكن

انفجار بيروت

رئيس وزراء لبنان الأسبق يكشف كواليس كارثة بيروت

مدبولي

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن دخول الأجانب مصر

الدفاع المدني يسيطر علي حريق بمخلفات "الشرقية للدخان" بالجيزة

شاهد.. حريق هائل في ساحة قطار الحرمين بالسعودية

أمطار أسيوط

أمطار غزيرة.. رفع درجة الاستعداد القصوى في حلايب

مدبولي: سنعود لإجراءات قاسية حال تزايد مصابي كورونا

الحكومة تحذر من "انتكاسة" بسبب التخلي عن الكمامة

فيديو نادر من داخل معسكرات اعتقالات المسلمين الأويجور بالصين

فيديو نادر من داخل معسكرات اعتقالات المسلمين الأويجور بالصين

دبلوماسي سابق: مصر حريصة على أمن واستقرار المتوسط

آخر الأخبار

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

أخبار متعلقة
#

مصر لم توقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لهذا السبب

#

متحدث "الري" يكشف موقف مصر في حالة فشل مفاوضات سد النهضة

#

وزير العدل: مصر الآن تقوم على العلم والعمل وليس على الفهلوة

#

أول رد فعل للأزهر بشأن الموقف المصري من ليبيا

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أوجبت على الدول المتشاطئة أو المتجاورة على حوض بحرى، عدم البحث عن الثروات أو النشاط الاقتصادي إلا وفقا العدل والإنصاف والشراكة بين الدول، وما تقوم به مصر حاليا وفقا للقانون.
أضاف حجازى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن تعيين الحدود البحرية يتم وفقا لقواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر حريصة على أمن واستقرار المتوسط.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن محاولات البعض مثل تركيا وعقدها اتفاقات مشبوهة ليس لها صلة بحرية أو تواصل يسمح لها، هو اختراق لقواعد القانون الدولى، متابعا قائلا: "تركيا ليس لها أن تمد حدودها البحرية لا جغرافيا أو سياسيا مع ليبيا، والاتفاق الذى وضعه أردوغان وفايز السراج كان محل نقد دولى ورفضه الأمين العام للأمم المتحدة".
وأكد أن تركيا وإسرائيل، الوحيدتين اللاتين لم يوقعا على الاتفاقية الدولية لقانون البحار لعام 1982، مشيرا إلى أهمية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وكذلك أوروبا بالكامل التى تريد منطقة المتوسط آمنة ومستقرة وتلفظ الأنظمة التى كادت أن تقوم البلاد لحروب، لاسيما وأن سياسات تركيا باتت مشينة فى أوروبا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "البنتاجون": مستعدون للمساعدة بالتحقيق في انفجار بيروت
» كارثة بيروت.. سفيرة لبنان بالأردن تقدم استقالتها
» حريق جديد بمحطة قطار الحرمين بـ«سليمانية جدة»
» الأمم المتحدة تفرج عن 9 ملايين دولار لدعم مستشفيات بيروت
» رئيس هيئة قناة السويس يكشف المكاسب الحقيقية للقناة الجديدة
» ضابطة تمارس الرزيلة مع سجين محبوس مدى الحياة
» هل يساعد الجمهوريون «كاني ويست» في سباق الرئاسة؟.. «ترامب» يرد
» الابن يتوفى غريقًا.. والأم بين الحياة والموت بسبب كورونا
» فيديو.. مسلح يحتجز 6 رهائن داخل بنك بفرنسا
» أول تحرك من محافظ الغربية بشأن العقار المنهار
» فضيحة.. زوجان يصوران فيديوهات لا أخلاقية مع كلبهما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية