"مكافحة كورونا": مصر اقتربت نهائياً من صفر إصابات ولكن

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن غلق مستشفيات العزل حاليا، هى نتيجة تبعية لتراجع الإصابات فى مصر.



أضافت العسال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر بصدد الوصول للرقم "صفر" فى الأيام المقبلة، لاسيما أن أعداد الإصابات والوفيات فى انخفاض مستمر حاليا.

