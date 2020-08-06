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طارق فهمي:

مصر لم توقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لهذا السبب

الحياة السياسية

طارق فهمي
طارق فهمي

المصريون ـ متابعات

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جمعة: لهذا السبب لم يقتل فرعون موسى مع السحرة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لم تقم بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني في ثروات البحر المتوسط.
وأشار فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة، مساء الخميس، إلى أن توقيع مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، ستنقل إلى الأمم المتحدة لإخطارها بتفاصيل هذه الاتفاقية، وهذا يعني أن الاتفاقية حصلت على الصبغة الدولية.
وتابع فهمي أن الاتفاق بين مصر واليونان مشرف للدولة المصرية، لأنه حدث وفقًا لقواعد القانون الدولية.


 

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