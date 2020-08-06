» ضابطة تمارس الرزيلة مع سجين محبوس مدى الحياة

06 أغسطس 2020 - 10:00 م







اعترفت ضابطة سجن بممارسة العلاقة الحميمة مع سجين يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة القتل.



وكانت كيريان ستيفنز (26 عامًا) على علاقة غرامية لمدة أربعة أشهر مع لويس تيت أثناء عملها في سجن سويلسايد بجزيرة شيبي بمقاطعة كنت البريطانية.



واعترفت ستيفنز أمام محكمة ميدستون الخميس بإقامة علاقة جنسية مع تيت في سجن الفئة ب بين سبتمبر 2018 ويناير 2019.



وأقرت بالذنب في تهمة سوء السلوك في منصب عام، لكنها أنكرت إرسال واستقبال الرسائل النصية والمكالمات مع السجين عبر هاتف محمول بشكل غير قانوني.



وتواجه الآن المحاكمة بعد أن أُبلغ القاضي فيليب ستاتمان بأن الادعاء لم يقبل الدفع بالبراءة من الذنب، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وقالت المدعية ماريا كارايسكوس إن المكالمات أو الرسائل النصية تم إجراؤها "على مدى عدة أسابيع"، مع وجود ستيفنز في ساحة انتظار السيارات في السجن و"في مناسبات عديدة" خارج أوقات العمل.



ويقول الادعاء إن تيت، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في أكتوبر 2010 كان لديه الهاتف المحمول في زنزانته الفردية.



وألقي القبض على تيت بتهمة قتل شاب ببلغ من العمر 32 عامًا بضربه بسيارة في عام 2009، وتعمد دهسه أكثر من مرة.



وتم الإفراج عن ستيفنز بكفالة غير مشروطة حتى جلسة استماع أخرى في 19 أكتوبر. ومن المتوقع أن يحضر تيت، الجلسة نفسها.

