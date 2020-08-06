  • الخميس 06 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:54 م
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن دخول الأجانب مصر

الدفاع المدني يسيطر علي حريق بمخلفات "الشرقية للدخان" بالجيزة

شاهد.. حريق هائل في ساحة قطار الحرمين بالسعودية

أمطار أسيوط

أمطار غزيرة.. رفع درجة الاستعداد القصوى في حلايب

مدبولي: سنعود لإجراءات قاسية حال تزايد مصابي كورونا

الحكومة تحذر من "انتكاسة" بسبب التخلي عن الكمامة

فيديو نادر من داخل معسكرات اعتقالات المسلمين الأويجور بالصين

فيديو نادر من داخل معسكرات اعتقالات المسلمين الأويجور بالصين

السيسي ومميش

"مميش" يكشف لأول مرة مفاجأة الرئيس له

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن رد إثيوبيا في أزمة السد

الزمالك والمصري

عودة الدوري.. بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري

امتحانات الثانوية الأزهرية:

وكيل الأزهر يوجه رسالة للطلاب في ختام امتحانات الثانوية الأزهرية

انهيار عقار

انهيار عقار بالمحلة الكبرى والبحث عن قتلى ومصابين

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن دخول الأجانب مصر

آخر الأخبار

مدبولي
مدبولي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من المحكمة بشأن أسرة فتاة «تيك توك»

#

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

#

بنسبة 50% ..قرار عاجل من التضامن بشأن الحضانات

#

بدءا من اليوم ..قرار مهم من الوزراء بشأن سائق التوك توك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.

وتضمن القرار أن يستثنى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر لمطارات شرم الشيخ، الغردقة، طابا، مرسى علم، مطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل سواء برا او بحرا أو جوا نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء لباقى محافظات الجمهورية دون أن يكون مصحوبا بما يفيد تحليل pcr.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضابطة تمارس الرزيلة مع سجين محبوس مدى الحياة
» هل يساعد الجمهوريون «كاني ويست» في سباق الرئاسة؟.. «ترامب» يرد
» الابن يتوفى غريقًا.. والأم بين الحياة والموت بسبب كورونا
» فيديو.. مسلح يحتجز 6 رهائن داخل بنك بفرنسا
» أول تحرك من محافظ الغربية بشأن العقار المنهار
» فضيحة.. زوجان يصوران فيديوهات لا أخلاقية مع كلبهما
» قبل وفاته.. سجين أمريكي يصرخ 25 مرة: لا أستطيع التنفس (فيديو)
» الأوقاف تعلن تعافي 48 حالة بمستشفى الدعاة
» بكري: وقوف إسرائيل وراء انفجار بيروت وارد
» "بومبيو" يعلن استقالة مبعوث واشنطن الخاص لشؤون إيران
» الدفع بـ9 سيارات إسعاف لموقع عقار المحلة المنهار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية