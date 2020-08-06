أمطار غزيرة.. رفع درجة الاستعداد القصوى في حلايب

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الأرصاد

أمطار

استعداد

حلايب

شهدت منطقة حلايب جنوب البحر الأحمر، الخميس، سقوط أمطار غزيرة في عدد من المناطق وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في الصحراء، فيما عبر أهالي الأودية والتجمعات البدوية عن فرحتهم بالأمطار معتبرين الأمطار بشائر خير للرعي وملأ الخزان الجوفي.

كانت هيئة الأرصاد قد حذرت بسقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين، وجرى رفع درجة الاستعداد ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري، طبقا لخريطة التنبؤات الجوية، والتي أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة احتمال سقوط أمطار بالبحر الأحمر على جنوب المحافظة.


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