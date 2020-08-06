مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن رد إثيوبيا في أزمة السد

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الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

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أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إثيوبيا مازالت تتعنت وتضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط مؤكدا أنها بدأت في ملء السد بشكل أحادي دون أى اتفاق مع مصر أو السودان.


وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن التطورات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية قامت وزارة الري المصرية بالرد على الخطاب الذي أرسله وزير الري الإثيوبي وأرسلت إلى جنوب أفريقيا كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وأعلنت مصر عن رفضها لقيام إثيوبيا بناء سد النهضة.


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الجانب الإثيوبي أكد أن مصر تقوم بتصدير مياه النيل على شكل خضراوات وفاكهة بقيمة 5 مليارات دولار وتدعي الفقر المائي ولكنهم لم يكتبوا أن مصر تستورد 65% من حاجاتها الغذائية نتيجة شح المياه بتكلفة تصل إلى 15 مليار دولار سنويا.


وأشار بكري إلى أن الجانب الإثيوبي ادعى أن مصر تستحوذ على الحصة الأكبر من مياه النيل وتترك إثيوبيا بدون زراعة أو مياه بينما البيانات الرسمية من إثيوبيا تؤكد أنها تزرع 84 مليون فدان

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