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عودة الدوري.. بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري

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الزمالك والمصري
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يقدم موقع المصريون خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الهامة. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز بعد عودة النشاط. 

لمشاهدة مباراة الزمالك والمصري بجودات متعددة يرجى الضغط هنا

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