» عقار المحلة.. قوات الإنقاذ تبحث عن 7 أشخاص بينهم أطفال تحت الأنقاض

تواصل فرق التدخل السريع بالحماية المدنية في محافظة الغربية، البحث عن 7 أشخاص من سكان المنزل المنهار بمنطقة الرجبى بالمحلة الكبرى، بينهم 4 أطفال.

ووقع انهيار المنزل منذ قليل، وأبلغ الأهالي عن الواقعة وسرعون ما انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى مقر الواقعة.

وفي أولى خطواتها للسيطرة على الموقف والبحث عن الضحايا، فرضت الشرطة كردون أمنى حول المنزل المنهار والمنازل المتصدعة بعد إخلاء السكان منها.

ويشار إلى أن المنزل المنهار على قاطنيه تسبب في انهيار شرفات المنزل المجاور له وتصدع منزل آخر، ما دفع قوات الحماية المدنية لإخلاء المنزلين من السكان خوفًا على أرواح السكان خشية انهياره.

من ناحية أخرى، تم تشكيل لجنة هندسية من مجلس مدينة المحلة وحى أول المحلة والمنشآت الأيلة للسقوط لإعداد تقرير هندسى عاجل حول المنازل المتضررة وبيان عما إذا كانت تمثل خطورة على سكانها من عدمه.