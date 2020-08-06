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إخلاء سبيل منار سامي فتاة "التيك توك"

قضايا وحوادث

منار سامي
منار سامي

محمد فضل- متابعات

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منار سامي

أصدرت نيابة استئناف طنطا، قرارًا بإخلاء سبيل منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك، وذلك من مقر حبسها.

وتستعد الأجهزة الأمنية لنقل منار من محكمة طنطا إلى مقر حبسها بكفر شكر.

وكانت الأجهزة الأمنية اصطحبت منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك في مأمورية إلى مقر محكمة طنطا لإنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها بعد أن تم  تسديد مبلغ الكفالة الخاصة بها المقدر بـ 20 ألف جنيه تمهيدا لإخلاء سبيلها ولبيان آلية دفع الغرامة المقدرة بـ 300 ألف جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية في طنطا قضت في  29 يوليو الماضي، في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف جنيه غرامة وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه نظير تعاملات مالية.


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