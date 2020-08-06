انهيار عقار بالمحلة الكبرى والبحث عن قتلى ومصابين

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وقع منذ قليل، انهيار كلي لمنزل مكون من 5 طوابق بدائرة قسم أول المحلة، بمحافظه الغربية، وتحديدًا بمنطقة الرجبي.

البداية كانت بتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بانهيار منزل في منطقة الرجبي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، كما انتقل مسئولو حي أول المحلة لمكان البلاغ، وجاري البحث عما إذا كان هناك جثث أو مصابين من عدمه.

ومن ناحيتها، انتقلت على الفور سيارات المطافي بصحبة قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، كما انتقلت الشرطة وتم فرض كردون في محيط المنزل.

وتتداول انباء خلال تلك اللحظات عن سقوط قتلى ومصابين في الحادث وما زال البحث جاريًا.


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