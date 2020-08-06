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في روسيا..

مقتل طفل على يد الدببة داخل حديقة الحيوان

عرب وعالم

مقتل طفل على يد الدببة داخل حديقة الحيوان
مقتل طفل على يد الدببة داخل حديقة الحيوان

فتحى مجدى

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قُتل طفل روسي يبلغ من العمر 11 عامًا على يد دبين بنيّين في حديقة حيوانات عندما حاول التقاط صورة لهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الطفل ويدعى "نيكيتا"، اقترب من الدبين القاتلين في محاولة للفت انتباه فتاتين في حديقة الحيوانات الصغيرة في منطقة داجوميس في سوتشي.

وأضافت أنه كان قادرًا على دخول حاوية غير مقفلة تضم قفصًا منفصلاً للحيوانات الشرسة.

وقال أحد السكان: "فتح البوابة ودخل راغبًا في التقاط صورة. لقد صفع مخالب الدببة ليُظهر كم هو رائعًا"، لكن الدبين جرّا الصبي إلى حفرة تحت القفص. و"كانا يقذفون به مثل الكرة. لقد كان محطما"، وفق شاهد العيان.

وصرخت الفتاتان طلبا للمساعدة وأطلق أحد الموظفين النار على الدبين، لكن الوقت كان قد فات لإنقاذ الصبي.

وقالت عمته إيفجينيا ميخائيلوفا (57 عامًا): "إنه أمر مخيف للغاية ما حدث".

وتم فتح تحقيق مع أصحاب حديقة الحيوان التي كانت تؤوي الدببين لتحديد ما إذا كان الإهمال قد تسبب في وفاته.

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