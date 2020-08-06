بعد انفجار بيروت.. السعودية تسير جسرا جويا إلى لبنان

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عرب وعالم

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الطيب حسين

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أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، الخميس، أن المملكة العربية السعودية ستسير جسرا جويا إلى لبنان لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا.

يأتي ذلك، عقب إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها عاجلا لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.



وأعلنت وزارة الخارجية السعودية بوقت سابق عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان بخاري أكد سلامة جميع موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وعدم تعرضهم لأي أذى، إثر الانفجار.


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