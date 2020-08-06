بعد انفجار بيروت.. السعودية تسير جسرا جويا إلى لبنان

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الطيب حسين
وكان بخاري أكد سلامة جميع موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وعدم تعرضهم لأي أذى، إثر الانفجار.
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