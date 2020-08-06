  • الخميس 06 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:43 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طلب غريب من "ترامب" قبل انتخابات الرئاسة

آخر صورة لرجال الإطفاء داخل مستودع مرفأ بيروت قبل انفجاره

آخر صورة لرجال الإطفاء داخل مستودع مرفأ بيروت قبل انفجاره

قتل

قتل زوجته وشقيقه.. سر الجريمة التي هزت السعودية

محمود ياسين وعائلته

"ملوش علاج".. زوجة محمود ياسين تكشف عن مرضه وتصدم الجميع

استقالة بالخارجية الأمريكية

استقالة مفاجئة لمسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية

السعودية- كورونا

السعودية تسجل 1402 إصابة جديدة بكورونا

صورة من الحادث

حوار صحفي يوثق اللحظات الأولى لانفجار مرفأ بيروت

رمضان صبحى

مفاجأة بشأن مصير رمضان صبحى مع الأهلى

سقوط طائرة تدريب مدنية

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا بصورة غير مألوفة

إطلاق تحقيق في إصابة رئيس بيلاروسيا عمدا بكورونا

عرب وعالم

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب
كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

1342 إصابة و35 وفاة بكورونا في السعودية

#

1759 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

#

إصابة قيادي بارز في حماس بكورونا

#

قلق في الأهلي بعد إصابة نجمه بكورونا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن التحقيق جار في "إصابته عمدا" بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسة في البلاد.

وجاء هذا على لسان لوكاشينكو خلال مقابلة إعلامية أجراها في مينسك معه الإعلامي الأوكراني دميتري غوردون (وهي تبحث بالكامل الآن)، بناء على رئيسة تحرير موقع غوردون الإلكتروني، أليسيا باتسمان التي حضرت المقابلة.


ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن لوكاشينكو قوله في المقابلة: "تم نقل فيروس كورونا إلي عمدا ونحقق في ذلك الآن".

وكان لوكاشينكو قد أعلن في 28 يوليو أن الفحوصات الطبية كشفت أنه سبق أن أصيب بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" وتعافى منه دون ظهور أعراض الإصابة.

وتتجه بيلاروس إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في التاسع من أغسطس وسط توترات اسياسية واجتماعية متصاعدة.

وشهدت بيلاروس خلال الحملة الانتخابية، على خلفية تقارير عن انخفاض مستوى شعبية لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994، مظاهرات شعبية نظمت احتجاجا على اعتقال عدد من المرشحين المعارضين ورفض لجنة الانتخابات المركزية تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية.

واندلعت على خلفية بعض الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، ما أدى إلى اعتقال مئات المحتجين.

وأعلن لوكاشينكو قبيل الانتخابات عن اعتقال "محرضين وصلوا البلاد بهدف زعزعة الاستقرار"، بينهم أمريكيون وروس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق تحقيق في إصابة رئيس بيلاروسيا عمدا بكورونا
» سوهاج تستجيب لـ 1024 شكوى للمواطنين
» فيديو.. «بايدن» يصطدم بمراسل: «هل أنت مدمن؟»
» وصيفة الأميرة «ديانا» تكشف تفاصيل علاقتها بـ «جيفري إيبستين»
» انتظام "بن شرقى" في معسكر الزمالك
» التعليم العالي: 19 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" قبل مواجهة الزمالك
» سانشيز ينتقل إلى ميلان في صفقة حرة
» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "إنبى"
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" قبل مواجهة الزمالك
» الكويت.. ثلاثيني يحتجز والدته وشقيقته ويهدد بقتلهما بمطرقة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية