طلب غريب من "ترامب" قبل انتخابات الرئاسة

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعديل الجدول الزمني للمناظرات الانتخابية القادمة بينه ومنافسه المفترض في السباق من أجل كرسي الرئاسة جو بايدن كي تجرى قبل الموعد المحدد أصلا.

وتساءل ترامب الذي أعرب مرارا عن معارضته الشديدة لتنظيم التصويت عبر البريد في الانتخابات القادمة، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر": "كيف يمكن للناخبين أن يرسلوا بطاقات الاقتراع قبل شهر في بعض الحالات من أول مناظرة رئاسية؟".

ودعا ترامب إلى نقل موعد أول مناظرة إلى وقت أقرب، قائلا: "تمثل المناظرة بالنسبة لي واجبا أمام الجمهور. وندين أنا وجو بايدن بذلك للشعب الأمريكي".



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