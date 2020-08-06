طلب غريب من "ترامب" قبل انتخابات الرئاسة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعديل الجدول الزمني للمناظرات الانتخابية القادمة بينه ومنافسه المفترض في السباق من أجل كرسي الرئاسة جو بايدن كي تجرى قبل الموعد المحدد أصلا.



وتساءل ترامب الذي أعرب مرارا عن معارضته الشديدة لتنظيم التصويت عبر البريد في الانتخابات القادمة، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر": "كيف يمكن للناخبين أن يرسلوا بطاقات الاقتراع قبل شهر في بعض الحالات من أول مناظرة رئاسية؟".