فنانة شهيرة: "زنا المحارم وراء انفجار بيروت"

06 أغسطس 2020 - 05:43 م

أثارت الفنانة شمس الكويتية، موجة من الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تعليق على انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة وخلف دمارًا كبيرًا.

واعتبرت شمس الكويتية، أن "زنا المحارم" الذي تجسد في اغتصاب لبنان من قبل زعمائه السبب وراء الانفجار والأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها.

وقالت الفنانة الكويتية، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر":" لبنان يعاني من زنا المحارم لأن كل زعمائه اغتصبوه !!! عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم !! شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي !! #جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه" .

وأضافت شمس عبر حسابها: "ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان!! ويتحكمون فيهم، وإذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط واللي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم".

وحلّت كارثة جديدة على لبنان جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء، مسفرا عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما يبدو أنه ناتج عن مستودع يضم مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم.

وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات (أكثر من 5 أميال)، وهو ما يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جدا، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".