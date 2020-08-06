قتل زوجته وشقيقه.. سر الجريمة التي هزت السعودية

06 أغسطس 2020 - 05:26 م

اهتزت المملكة العربية السعودية، على وقع جريمة بشعة تمثلت في إقدام مواطن سعودي على قتل زوجته وشقيقه، ثم فر هاربًا.

وكشفت وسائل إعلام سعودية سبب الجريمة البشعة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية بمكة تمكنت من القبض على القاتل بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة.

ووفقاً لصحيفة ”سبق”، تم تسليم الجاني إلى الشرطة تمهيداً لإحالة ملف الحادث إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وقالت إن المواطن السعودي أقدم على قتل زوجته بآلة حادة داخل منزلهما بسبب خلافات بينهما، وعند خروجه من المنزل وجد شقيقه، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلاً، وفر هارباً.