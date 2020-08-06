سعودي أقنع زوجته بعلاقة مع فتاة مصرية ثم اكتشفت الصدمة

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أقدم مواطن في الرياض على خداع زوجته بحيلة ماكرة وذلك بعد 20 عاماً من زواجهما ، لكي يتزوج من ابنة الجيران دون أن يلفت انتباهها إليها .

وفي التفاصيل ، فقد أوضحت المواطنة أن زوجها بعد عودته من رحلة عمل من مصر بدأ في إيهام بعض أبنائه بأنه ارتبط بفتاة مصرية وأطلعهم على بعض الرسائل النصية يتبادلون المشاعر العاطفية ، وبدأت زوجته في مواجهته بالأمر.

وقام الزوج بالاعتذار على فعلته مبرراً ذلك بقضاء عدة أسابيع عمل وكان يريد أن يحافظ على نفسه فيها وقدم لها الهدايا كاعتذار على فعلته، مؤكدا على عدم تكرارها مستقبلا وأنها لا تتعدى سوى نزوة وانتهت .

واستمر الزوج لشهور وهو ينمي الشعور عند زوجته ، بأنه ارتكب حماقة وأنه لم يكن يهدف لشيء سوى أنه كان يريد الحفاظ على تعاليم دينه وأن الفتاة المصرية حاولت إقناعه بأن يبقيها على ذمته في الوقت الذي اقتنع بأن استمرارها معه مستحيلاً.

ومع مرور الأيام تفاجأت المواطنة بعدما علمت أن زوجها أتم عقد قرانه على إحدى بنات الجيران ، لتصر على طلب الطلاق ، وهو ما حدث بالفعل .

وقد استخدم الزوج حيلة الفتاة المصرية كان لتشتيت انتباه الزوجة حتى لا تعرف من إحدى الجارات خطبته وابعادها قليلًا مستغلا حظر الطيران في ظل أزمة فيروس كورونا.


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