ماكرون: سنطرح صفقة سياسية جديدة على القيادة اللبنانية

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كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن صفقة سياسية جديدة سيطرحها على القيادة اللبنانية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

 وأكد ، أن بلاده تسعى لتأمين مساعدات دولية للشعب اللبناني طبية وأدوية، قائلا : "ننسق في الأيام المقبلة مساعدات لوجيستية وستصل طائرة فرنسية تحمل المساعدات ومعها فريق أبحاث قريبًا، وسألتقي الهيئات السياسية اللبنانية في حوار حقيقي لتحمل المسئوليات"، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتوجه الرئيس الفرنسي، صباح اليوم الخميس، إلى موقع انفجار مرفأ بيروت فور وصوله إلى مدينة لبنان، موجها رسالة رسالة محبة وأخوة وصداقة إلى لبنان.

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