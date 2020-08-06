» انتظام "بن شرقى" في معسكر الزمالك

06 أغسطس 2020 - 03:08 م

كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن انتظام الثناي?ى المغربى ا?شرف بن شرقى ومحمد ا?وناجم، في معسكر الفريق المقام فى برج العرب صباح اليوم الخميس.

يأتي هذا بعد التا?كد من سلبية المسحة الخاصة بهما لينضم الثناي?ى ا?لى المعسكر الفريق قبل لقاء المصرى البورسعيدى، مساء اليوم، فى المباراة المو?جلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز والتي ستقام ببرج العرب.

وكان الثناي?ي عاد ا?لى القاهرة بالا?مس بعد تا?خرهما في العودة بسبب ظروف الطيران في الفترة الماضية.

يغيب اللاعبان عن الفريق في مباراة المصري وسيتم تجهيزهما للمباريات المقبلة.