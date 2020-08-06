حوار صحفي يوثق اللحظات الأولى لانفجار مرفأ بيروت

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انفجار

بيروت

بي بي سي



عرضت فضائية " بي بي سي عربي"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية ،خلال إجراء لقاء مباشر عبر تقنية " فيديو كونفرانس" .

وأظهر الفيديو لحظة تحطم مبنى الـ " بي بي سي" ببيروت، إذ كانت الصحفية مريم التومي، تجرى حوارا مع فيصل الأصيل، مدير المشاريع فى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وفجأة ينقطع اللقاء بعد الترحيب ليندهش فيصل وزميلته في المكتب خارج لبنان .

وعرض الأصيل متابعة حصرية للموقف عبر الفيديو كونفرانس والذي لم يظهر سوى سقوط الصحفية وسماع ذوي الانفجار وسقوط المكاتب والعاملين ببيروت.

يذكر أنه اندلع حريق كبير، مساء الثلاثاء الماضي ، في العنبر رقم 12 بالقربمن صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وقال وزير الصحة اللبناني إن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 135 قتيل و80 مفقودا ونحو5 آلاف جريح حتى الآن.
شاهد الفديو..

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