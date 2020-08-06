النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة

06 أغسطس 2020 - 02:15 م





أمر المستشار النائب العام بالتحقيق في حادث سقوط طائرة خاصة بـ«مطار الجونة» بالغردقة الذي أسفر عن وفاة طيارين.







وذكر بيان النيابة العامة أنه انتقل فريق من نيابة البحر الا?حمر الكلية لمعاينة مسرح الحادث، وتتخذ «النيابة العامة» ا?جراءات التحقيق لكشف كيفية وقوعه.



وكان أفاد مصدر أمني وفاة قائدي طائرة خاصة، بسبب إصابتهما بغيبوبة ونزيف بالمخ، بعد سقوطها بالقرب من مطار الجونة.



تتلقت سلطات الدفاع المدني بلاغاً بتحطم طائرة فور هبوطها في مطار الجونة، وانتقلت قيادات المحافظة ومدير الأمن إلى مقر الحادث.





