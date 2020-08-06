محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا بصورة غير مألوفة

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

نظارات شمسية.

كاب

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما، صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام" اليوم الخميس.

ويظهر صلاح في الصورة عاري الصدر وعلى رأسه طاقية "كاب" ويغطي عينيه بنظارات شمسية كبيرة العدسات، في إطلالة غير مألوفة لعشاق النجم المصري.


ويبدو أن صلاح يقضي إجازته رفقة عائلته في أحد الشواطئ.


يذكر أن صلاح حقق العديد من الجوائز الفردية منذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، كما توج رفقة "الريدز" بدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت، والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.


واكتفى صلاح بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.




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