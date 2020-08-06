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معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" قبل مواجهة الزمالك

الرياضة

طلعت يوسف
طلعت يوسف

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معسكر

الاتحاد

طلعت يوسف

توقف النشاط

قرر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى إقامة معسكرا مغلقا للفريق بأحد فنادق القاهرة بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الاثنين المقبل فى تمام التاسعة مساء بإستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدورى.

وخاض الاتحاد العديد من المباريات الودية عقب عودة النشاط بعد انحصار جائحة كورونا التى أدت لتوقف النشاط الكروى منذ منتصف مارس الماضى حيث لعب زعيم الثغر مع طنطا وسموحة اطمأن فيها المدير الفنى على مستوى اللاعبين بعد عودتهم للتدريبات بشكل منتظم بالإضافة للثنائى المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى اللذان وصلا فى وقت متأخر بعد فتح الخطوط الجوية.


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