  • الخميس 06 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:55 م
Advertisements
بحث متقدم
سقوط طائرة تدريب مدنية

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا بصورة غير مألوفة

انفجار بيروت

سفير مصر بلبنان: علمنا باستشهاد 3 مصريين عن طريق الخط الساخن

محمد ولد الشيخ أحمد ولد الغزواني

تحقيقات برلمانية تطيح بحكومة دولة عربية

جنبلاط

"جنبلاط" يطالب بلجنة تحقيق دولية بحادث انفجار مرفأ بيروت

خالد الغندور يعلن رحيله عن العاصمة

سر غياب "الغندور" عن فضائية الزمالك

الرئيس السيسي

مادلين طبر: لبنان تحتاج رئيس مثل السيسي

لبنان

دولة عربية تحذر من كارثة تفوق حريق بيروت

أرشيفية

مصايف اسكندرية: انتظروا مفاجآت سنعلن عنها قريبًا

لبنان

سفير مصر بلبنان يكشف مفاجأة مدوية عن حجم انفجار بيروت

دولة عربية تحذر من كارثة تفوق حريق بيروت

عرب وعالم

لبنان
لبنان

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول فيديو من الجو يظهر حجم كارثة انفجار بيروت

#

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تمتد لأجيال

#

السعودية تحذر من كارثة كبري ستؤثر علي العالم

#

دولة عربية تشهد كارثة.. كورونا يتفشي دون رادع

حريق

بيروت

اليمن

الحوثى

البحر الأحمر

حذر وزير الاعلام اليمني، معمر الأرياني، من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط "صافر"، داعيا إلى تدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

وقال إن "حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني يذكرنا بالقنبلة الموقوتة "ناقلة النفط ‎صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز".


وأشار إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية "تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب او انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والاضرار البيئية على اليمن والإقليم".


وناشد الأرياني المجتمع الدولي للتدخل والضغط على جماعة "أنصار الله"، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» التعليم العالي: 19 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" قبل مواجهة الزمالك
» سانشيز ينتقل إلى ميلان في صفقة حرة
» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "إنبى"
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" قبل مواجهة الزمالك
» الكويت.. ثلاثيني يحتجز والدته وشقيقته ويهدد بقتلهما بمطرقة
» نجم الأهلي: مرتضى ناجح بامتياز .. والخطيب "مقبول"
» معلومات محزنة عن مرض الفنان محمود ياسين: ليس له علاج
» فنانة لبنانية شهيرة تدعو لاحتلال لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت
» فتاة لبنانية تتسبب في أزمة كبرى لـ محمد رمضان
» الحضري يهاجم مدرب المنتخب: مش فاكر مين دا .. ومش فاضي أسمع تصريحاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية