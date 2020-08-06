  • الخميس 06 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:16 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

مادلين طبر: لبنان تحتاج رئيس مثل السيسي

لبنان

دولة عربية تحذر من كارثة تفوق حريق بيروت

أرشيفية

مصايف اسكندرية: انتظروا مفاجآت سنعلن عنها قريبًا

لبنان

سفيرنا مصر بلبنان يكشف مفاجأة مدوية عن حجم انفجار بيروت

المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان

محافظ بيروت: لم نلمس أي مساعدات جدية من الدول حتى الآن

الإبراشي

" الإبراشي": لبنان يدفع ثمن صراع الكبار

فريق الزمالك

عودة الدوري.. الزمالك فى مواجهة ساخنة أمام المصري

الأمن السعودي يقتل 4 من «داعش»

تهز السعودية.. يقتل زوجته وشقيقه ويهرب لمكان مجهول

تامين الكنائس بالمنيا

أستاذ قانون كنسي: عودة الصلاة في الكنائس وأديرة مصر بالحجز

روما

بيع نادي روما الإيطالي بهذا المقابل

محافظ بيروت: لم نلمس أي مساعدات جدية من الدول حتى الآن

الحياة السياسية

المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان
المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الخارجية: لا نريد رفع قضية سد النهضة لمجلس الأمن

#

هل نحن على أعتاب موجة ثانية من كورونا؟.. مستشار الوبائيات يجيب

#

بروفيسور إسرائيلي: كورونا سيتلاشى في هذا التوقيت بدون تدخل

#

وزير التعليم ينهي الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

انفجار

بيروت

التليفزيون المصرى



رد مروان عبود، محافظ بيروت، علي التصريحات المتداولة بشأن وصول قيمة الأضرار المباشرة للانفجار إلى 15 مليار دولار، قائلًا: "أنا لا أقول ذلك ، هذا لم يحدث ".

 وأوضح "عبود"، خلال مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، أن الأضرار المباشرة من 3 لـ5 مليارات دولار، أما الأضرار غير المباشرة الناتجة عن إضاعة فرص اقتصادية ستؤدي إلى تراكم الأضرار لتصل إلى 15 مليار دولار يجب أن نفرق بين الضرر المباشر وغير المباشر.

وتابع: "لم نلمس أي مساعدات أو عروض جدية من الدول حتى الآن، ومازلنا نتعامل مع الأمور بجهودنا الذاتية".

 وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

و اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "إنبى"
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" قبل مواجهة الزمالك
» الكويت.. ثلاثيني يحتجز والدته وشقيقته ويهدد بقتلهما بمطرقة
» نجم الأهلي: مرتضى ناجح بامتياز .. والخطيب "مقبول"
» معلومات محزنة عن مرض الفنان محمود ياسين: ليس له علاج
» فنانة لبنانية شهيرة تدعو لاحتلال لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت
» فتاة لبنانية تتسبب في أزمة كبرى لـ محمد رمضان
» الحضري يهاجم مدرب المنتخب: مش فاكر مين دا .. ومش فاضي أسمع تصريحاته
» نجم الزمالك: ليه مش بتهاجموا اللي بيحصل الساحل دا؟
» مقتل العشرات سنويًا.. القطارات تدهس الأفيال في الهند
» انتحار بطلة فيلم «نتفليكس» بعد تعرضها لاعتداء جنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية