مصايف اسكندرية: انتظروا مفاجآت سنعلن عنها قريبًا

06 أغسطس 2020 - 11:00 ص



قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن محافظة الاسكندرية تعمل على إعداد مفاجئات للأهالي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"،أن المحافظة تجهز شاطئ مجانًا لأول مرة في الاسكندرية، وعلى المواطنين أن يتمهلوا في النزول إلى الشواطئ.



و في سياق أخر أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، هناك أربع حالات تعرضت للغرق أثناء العيد بسبب النزول ليلًا إلى الشواطئ بشكل مخالف، مشيرً إلى أن 99% من الغرقى في محافظة الاسكندرية من خارج المحافظة.



وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية توقيع غرامة مالية على ستة كافيهات، لعدم إلتزامهم بالاشتراطات التي تم تحديدها فيما يخص التباعد الإجتماعي، زيادة عدد الطاولات عن العدد المسموح به.



وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة، خلال تصرحيات صحفية سابقة، إنه تم المرور على الكافيهات داخل المولات، وعلى جانب البحر، وتبين إلتزام عدد كبير منهم بالاشتراطات، فيما خالفت ستة كافيهات بعض الاشتراطات، حيث الأول غير ملتزم بالتباعد، الثني غير ملتزم بالتباعد أو استخدام أدوات المائدة مرة واحدة.



والثالث غير ملتزم بالاجراءات الوقائية والإحترازية، الرابع زيادة بعدد الطاولات عن المسموح، الخامس، غير ملتزم بإجراءات التباعد وكذلك إقامة حفلة بالمكان، والأخير حقق مخالفة تشغيل منطقة الالعاب بالمخالفة للتعليمات.



وأضافت أنه تم اعداد مذكرة بالمنشآت المخالفة لعرضها على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتوقيع الغرامة المالية المناسبة، مشيرة إلى إستعداد الإدارة لإستقبال شكاوي المواطنين بخصوص أية مخالفات على خطوط الشكاوي أو على صفحة الادارة الرسمية، وذلك لاتخاذ اللازم نحوها حفاظا علي صحة الجميع.

