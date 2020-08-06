عودة الدوري.. الزمالك فى مواجهة ساخنة أمام المصري

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الزمالك

كارتيرون

عودة الدوري


تعود الحياة من جديد للكرة المصرية مساء اليوم الخميس عندما تستأنف مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف اقترب من خمسة شهور بعد فترة التوقف الإجبارية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
فيواجه الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المصرى البورسعيدى، الذى يتولى قيادته طارق العشرى، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.
ويدخل الزمالك المباراة مُحتلًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وهُزم في 3 مباريات، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا.

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