أستاذ قانون كنسي: عودة الصلاة في الكنائس وأديرة مصر بالحجز

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كشف القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسيّ، تفاصيل افتتاح الكنائس بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية بنسبة لا تزيد على 25% من قوة الكنيسة، قائلا:"الدخول إلى بعض الكنائس سيكون بعد الحجز إلكترونيا".

 وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الكنائس ستخصص لكل فرد ديسك كامل، أما بخصوص كبار السن وضعاف المناعة فيتم دخولهم إلى الكنيسة من خلال تواجدهم في أماكن مخصصة في الدور السفلي في الكنسية، وسيتم توفير لهم شاشات لمتابعة الصلاة.

وتابع :" الكنيسية تطمئن على المصلين قبل الدخول، من خلال التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة، وقامت بتوفير مخزون كاف من الكمامات".

وأعلن مجلس الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عن مواعيد وضوابط الصلوات في ظل جائحة كورونا، وذلك عقب إعلان البابا تواضروس إعادة افتتاح الكنائس في القاهرة والإسكندرية بدءًا من يوم 3 أغسطس.

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