  • الخميس 06 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:14 ص
Advertisements
بحث متقدم
الصورة

صور لسقوط صاروخ قبل انفجار مرفأ بيروت .. و فرانس برس تكشف السر

انفجار بيروت

شهادة خطيرة من فنانة بشأن انفجار مرفأ بيروت تغير مجرى الأحداث

فريق الأهلي

نجم الأهلي يعلن ندمه على الرحيل بشكل سيء: أخطأت ونفسي أرجع

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان يطالب رئيس عربي بالاستقالة .. فمن هو؟

ذئب بشري يعتدي على امرأتين مسنتين داخل دار للرعاية

ذئب بشري يعتدي على امرأتين مسنتين داخل دار للرعاية

سد النهضة

بيان مصري حاسم عن سد النهضة

وفاة لاعب شاب بعد تناول الفشار في السينما

وفاة لاعب شاب بعد تناول الفشار في السينما

قناة السويس

قريبًا.. زيادة معدل العبور اليومي للسفن بقناة السويس

مربية تصفع طفلاً رضيعًا.. والشرطة تحقق (فيديو)

مربية تصفع طفلاً رضيعًا.. والشرطة تحقق (فيديو)

تحذير من تفشي مرض نادر يهدد حياة الأطفال

صور لسقوط صاروخ قبل انفجار مرفأ بيروت .. و فرانس برس تكشف السر

عرب وعالم

الصورة
الصورة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شهادة خطيرة من فنانة بشأن انفجار مرفأ بيروت تغير مجرى الأحداث

#

وفاة ثاني مصري جراء انفجار بيروت

#

غرق باخرة نتيجة انفجار بيروت ومقتل عدد من طاقمها

#

خسائر لبنان تتخطي 5 مليارات دولار في انفجار مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لصاروخ يسقط على المستودعات والمخازن قبل انفجار مرفأ بيروت .

ويظهر الفيديو والصور حريقا مشتعلا ثم يسقط بعد ذلك صاروخ .

وكذبت وكالة فرانس بريس الفرنسية هذه المقاطع مشيرة إلى أنه تم التلاعب بها وإضافة "الصاروخ" إلى المقاطع والصور .

وشككت الوكالة في التقارير التي تحدثت عن كون الانفجار بسبب حادث نفذه الطيران الإسرائيلي .

وتقول الرواية الرسمية اللبنانية أن الكارثة نتجت عن غياب التدابير الوقائية عن مخزن لنيترات الأمونيوم في المرفأ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم الزمالك: ليه مش بتهاجموا اللي بيحصل الساحل دا؟
» مقتل العشرات سنويًا.. القطارات تدهس الأفيال في الهند
» انتحار بطلة فيلم «نتفليكس» بعد تعرضها لاعتداء جنسي
» بريطانيا تخصص ملايين الجنيهات لمساعدة بيروت
» رئيس وزراء أستراليا يحذر من اندلاع الحرب بين أمريكا والصين
» عم ضحية مصرية بانفجار بيروت يكشف مفاجأة في وفاته
» شاهد تفجير بيروت المدمر بصور الأقمار الصناعية
» النائب العام يحقق في التعدي جنسيًا على فتاة بفندق شهير
» صدمة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر في دوري الأبطال
» مباحث سوهاج تكشف فاجعة في قضية شنق سيدة
» الهيئة العليا تقر نظامًا جديدًا للانتخابات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية