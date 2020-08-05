» بريطانيا تخصص ملايين الجنيهات لمساعدة بيروت





تعهد وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، بتقديم مساعدة دولية بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني لمساعدة لبنان في أعقاب انفجار بيروت المدمر الذي أودى بحياة 135 شخصا على الأقل.





وتحدث وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الأربعاء؛ لتحديد الدعم الذي يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة للبلاد التي غرقت في حالة الطوارئ.







وستشمل حزمة المساعدات البريطانية أيضًا مساعدة الخبراء وإمكانية وجود سفينة مسح تابعة للبحرية الملكية للمساعدة في تقييم الأضرار التي لحقت بالميناء.









وقال راب - وفقا لما نقلته عنه وسائل الاعلام البريطانية - إن رئيس الوزراء اللبناني أخبره أنه سيكون هناك "تحقيق كامل وشامل وصارم للوصول إلى الحقيقة، وعلق راب " أعتقد أن الشعب اللبناني لا يستحق أقل من ذلك - وأنه ستكون هناك مساءلة كاملة".









واعلنت الحكومة البريطانية إن جميع موظفي السفارة في بيروت قد تم حصرهم، لكن بعضهم تعرض لإصابات لا تشكل خطورة على الحياة.