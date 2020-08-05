» صدمة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر في دوري الأبطال

استبعد جاريث بيل مهاجم ريال مدريد من تشكيلة الفريق لمواجهة مستضيفه مانشستر سيتي يوم الجمعة في دور الستة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مما يلقي بمزيد من الشكوك على مستقبله مع العملاق الإسباني.





وكانت آخر مباراة خاضها بيل البالغ من العمر 31 عاما مع ريال مدريد في يونيو حزيران حين فاز على مايوركا 2-صفر ولم يظهر في آخر سبع مباريات للفريق في الدوري حيث شاهد بيل من مقاعد البدلاء ريال مدريد وهو يتفوق على غريمه برشلونة ليفوز باللقب.





وسجل بيل أكثر من 100 هدف مع النادي الإسباني منذ وصوله في صفقة قياسية في 2013 لكنه تجرع أسوأ مواسمه مع الفريق حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في كل المسابقات