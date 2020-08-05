  • الأربعاء 05 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:25 م
Advertisements
بحث متقدم
وفاة لاعب شاب بعد تناول الفشار في السينما

وفاة لاعب شاب بعد تناول الفشار في السينما

قناة السويس

قريبًا.. زيادة معدل العبور اليومي للسفن بقناة السويس

مربية تصفع طفلاً رضيعًا.. والشرطة تحقق (فيديو)

مربية تصفع طفلاً رضيعًا.. والشرطة تحقق (فيديو)

تحذير من تفشي مرض نادر يهدد حياة الأطفال

صورة

رعب على الهواء.. مراسلة (BBC) تسقط على الأرض بسبب انفجار بيروت

لبنان

فيديو صادم.. عروس تفر من جحيم انفجار بيروت

منار سامي

قرار عاجل من المحكمة بشأن أسرة فتاة «تيك توك»

طارق شوقي

"التعليم" تعلن إجراءات تظلمات الثانوية العامة

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

صلاح

شاهد.. "صلاح" يلتقط صور مع معجبيه في دبي

صدمة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر في دوري الأبطال

الرياضة

ريال مدريد يعلن تجديد عقد "بيل" حتى 2022
ريال مدريد يعلن تجديد عقد "بيل" حتى 2022

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إقالة مدرب إسبانيول قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

#

الخطيب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

#

19 لاعبًا في قائمة الريال لمواجهة مانشستر سيتي

#

«جوارديولا» يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة الريال

استبعد جاريث بيل مهاجم ريال مدريد من تشكيلة الفريق لمواجهة مستضيفه مانشستر سيتي يوم الجمعة في دور الستة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مما يلقي بمزيد من الشكوك على مستقبله مع العملاق الإسباني.

وكانت آخر مباراة خاضها بيل البالغ من العمر 31 عاما مع ريال مدريد في يونيو حزيران حين فاز على مايوركا 2-صفر ولم يظهر في آخر سبع مباريات للفريق في الدوري حيث شاهد بيل من مقاعد البدلاء ريال مدريد وهو يتفوق على غريمه برشلونة ليفوز باللقب.

وسجل بيل أكثر من 100 هدف مع النادي الإسباني منذ وصوله في صفقة قياسية في 2013 لكنه تجرع أسوأ مواسمه مع الفريق حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في كل المسابقات


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» النائب العام يحقق في التعدي جنسيًا على فتاة بفندق شهير
» صدمة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر في دوري الأبطال
» مباحث سوهاج تكشف فاجعة في قضية شنق سيدة
» الهيئة العليا تقر نظامًا جديدًا للانتخابات
» عالم يكشف السر.. لماذا تظهر رائحة السائل المنوي بالحدائق؟
» «أرمسترونج» أول من صعد القمر.. «ملحد يؤمن بوجود مخلوقات أخرى»
» اتهام معلمة بممارسة الرزيلة مع طالب عمره 15عامًا
» شيخ الأزهر يرسل قافلة طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان: «ليست مجاملة بل واجبًا شرعيًا»
» الداخلية توقع غرامات بالجملة على عدد كبير من السائقين
» فيديو مروع.. سيارة تصطدم امرأة وتقتل كلبًا
» بالأسماء.. حكام مباراة الزمالك والمصرى بالدوري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية