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مباحث سوهاج تكشف فاجعة في قضية شنق سيدة

قضايا وحوادث

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

أحمد سالم

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كشفت مباحث سوهاج، الأربعاء، غموض العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بمركز جرجا، حيث تبين أن زوجها شنقها بحبل بسبب كثرة طلباتها وخلافاته المستمرة معها.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ بانتحار سيدة داخل منزلها بدائرة المركز، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد شوقى، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الجنوب، وتبين من المعاينة والفحص، العثور على جثة مرسا مراد تامر «28 سنة- ربة منزل» مشنوقة بحبل حول رقبتها.

وبسؤال زوجها، عامل، قرر أن زوجته انتحرت بسبب معاناتها من مرض نفسى، في حين أكدت تحريات الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا، كذب رواية الزوج، وأنه وراء ارتكاب الجريمة، وبإعادة مناقشته مرة أخرى ومواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الجريمة، وقيامه بشنق زوجته بحبل، بسبب كثرة طلباتها وخلافاته المستمرة معها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.


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