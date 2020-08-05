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الهيئة العليا تقر نظامًا جديدًا للانتخابات

آخر الأخبار

لاشين
لاشين

أحمد سالم

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بيان من الهيئة العليا للانتخابات بشأن آخر أيام الترشح

استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيًا، وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التي سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من القضاة بالهيئات والجهات القضائية المختلفة للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع في الداخل والمحدد له يومي 11 و12 أغسطس.

واستحداث الهيئة الوطنية للانتخابات نظام جديد لتوزيع القضاة على اللجان إلكترونيا وإمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابي واللجنة الفرعية التي سيشرف عليها من خلال قيام كل قاض بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة وإدخال رقمه القومي من واقع بطاقته في الخانة التي سيتم تخصيصها على الموقع.

وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان فقد تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه في الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة وذلك لإتمام عملية الانتخابات لمجلس الشيوخ سواء في الداخل والخارج واستحداث أفضل النظم لإخراج الانتخابات في أبهى صورها.


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