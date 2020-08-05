رعب على الهواء.. مراسلة (BBC) تسقط على الأرض بسبب انفجار بيروت

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صرخت مراسلة تليفزيون (BBC) من الرعب خلال الانفجار المدوي الذي هز بيروت أمس، قبل أن تسقط على الأرض على الهواء مباشرة، حيث أخذت تتألم، بينما سقطت الكاميرا على الأرض، وتناثر حولها بقايا الزجاج المكسور.

كانت المراسلة مريم التومي تجري مقابلة الثلاثاء مع فيصل الأصيل، مدير المشروع في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، من العاصمة اللبنانية، عندما بدأ مكتبها في الاهتزاز بفعل الانفجار الذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل.

وبقيت الكاميرا مسلطة في المقابل على الأصيل الذي كانت تجري المقابلة معه، وظهرت إلى جواره امرأة، بينما سمعت التومي تئن مرارًا، قبل أن تقوم بالتقاط نفسها ورفع الكاميرا من الأرض.

وشوهدت اللقطات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية أكثر من 1.3 مليون مرة بحلول الأربعاء.

وأشار مراسل صحيفة "تايمز أوف لندن" ريتشارد سبنسر إلى كيف أن الانفجار دفع به بعيدًا من شدة قوته.


وقال: "كنت على وشك أن أنقر إرسال على نسخة يومي عندما دوى الانفجار حيث اعتقدت أنه كانت هناك قنبلة في الخارج في الشارع".

وكتب: "الشيء التالي الذي عرفته أنني كنت أطير فوق الغرفة من مكتبي، فوق سرير الغرفة الاحتياطية، عبر المدخل - والذي، لحسن الحظ، لم يعد هناك". وأضاف: "تم تحطيم شقتي بالكامل إلى قطع".

وتساءل عن مزاعم بأن الانفجار كان انفجارًا عرضيًا للأسمدة المخزنة في مستودع، مرددًا مخاوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه كان "هجومًا".

وأضاف: "لا أحد هنا يريد أن يكون هذا عمل حرب أو غضب إرهابي. لكن النسخة الرسمية للأحداث، حادث صناعي، بدت غير مقنعة للكثيرين".

شاهد من هنا.. 

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