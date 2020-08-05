  • الأربعاء 05 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:06 م
Advertisements
بحث متقدم

تحذير من تفشي مرض نادر يهدد حياة الأطفال

صورة

رعب على الهواء.. مراسلة (BBC) تسقط على الأرض بسبب انفجار بيروت

لبنان

فيديو صادم.. عروس تفر من جحيم انفجار بيروت

منار سامي

قرار عاجل من المحكمة بشأن أسرة فتاة «تيك توك»

طارق شوقي

"التعليم" تعلن إجراءات تظلمات الثانوية العامة

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

صلاح

شاهد.. "صلاح" يلتقط صور مع معجبيه في دبي

مجلس النواب

«النواب» يكشر عن أنيابه لمحاربة التحرش

انفجار بيروت

إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين

الرئيس عبدالفتاح السيسى

«السيسى» يعزى ميشيل عون فى ضحايا المرفأ بلبنان

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

عرب وعالم

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)
رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول فيديو من الجو يظهر حجم كارثة انفجار بيروت

#

وفاة ثاني مصري جراء انفجار بيروت

#

غرق باخرة نتيجة انفجار بيروت ومقتل عدد من طاقمها

#

خسائر لبنان تتخطي 5 مليارات دولار في انفجار مرفأ بيروت



كشف مسؤولون الثلاثاء أن الانفجار الذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل - وخلف ما يصل إلى 300 ألف شخص بلا مأوى - يبدو أنه نتج عن انفجار شحنة من نترات الأمونيوم مخزنة في مستودع منذ مصادرتها في عام 2014.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر رسمية، إنه كان هناك تحذيرات متكررة حول مخاطر تخزينها، بما في ذلك تحذير من أنها "يمكن أن تفجر بيروت كلها"، ولكن "لم يتم فعل شيء"، فيما وصفته بأنه "إهمال".

وكان موقع شيب أريستيد. كوم، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن قال في تقرير في عام 2015 إن سفينة روسوس، التي تبحر رافعة علم مولدوفا، رست في بيروت في سبتمبر 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزمبيق وهي تحمل 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.

وتعود ملكية السفينة إلى إيجور جريشوشكين، وهو مواطن روسي يعيش الآن في قبرص، وفقًا لصحيفة "موسكو تايمز".

وقالت الصحيفة إن جريشوشكين أعلن بعد ذلك إفلاسه و"ترك" السفينة في لبنان تاركًا طاقمها محاصرين على السفينة لشهور قبل أن يتم تفريغ نترات الأمونيوم.

ووفق المصدر ذاته، فإن نترات الامونيوم تم تخزينها في مستودع في مرفأ بيروت منذ ذلك الحين.

وكتب المحامون المشاركون في القضية سابقًا، وفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس": "بسبب المخاطر المرتبطة باحتفاظ نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بتفريغها في مخازن الميناء".

وقال المحامون في مقال عام 2015: "تبقى السفينة والبضائع حتى الآن في الميناء بانتظار المزاد و/ أو التصرف المناسب".

وأشارت "أسوشييتد برس" إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الظروف التي تم تخزين نترات الأمونيوم فيها، أو سبب ترك أطنان من مركب كيميائي متفجر هناك لسنوات.

وقال مصدر رسمي لـ"رويترز"، "إنه إهمال"، مضيفًا أن "قضية سلامة التخزين كانت معروضة على العديد من اللجان والقضاة ولم يتم فعل شيء، لإصدار أمر بإزالة المواد شديدة الاحتراق أو التخلص منها".

وقال المسؤول، ان حريقا اندلع في المخزن رقم 9 في الميناء وانتشر في المخزن 12 حيث تم تخزين نترات الامونيوم.

وقال بدري ضاهر، المدير العام للجمارك اللبنانية، لقناة LBCI الأربعاء إن الجمارك أرسلت ست وثائق إلى القضاء تحذر من أن المواد تشكل خطرًا.

وأضاف "طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب".

وتفيد وثيقتان تقول "رويترز" إنها اطلعت عليهما بأن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من ”المؤسسات البحرية المعنية“ إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتهام معلمة بممارسة الرزيلة مع طالب عمره 15عامًا
» شيخ الأزهر يرسل قافلة طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان: «ليست مجاملة بل واجبًا شرعيًا»
» الداخلية توقع غرامات بالجملة على عدد كبير من السائقين
» فيديو مروع.. سيارة تصطدم امرأة وتقتل كلبًا
» بالأسماء.. حكام مباراة الزمالك والمصرى بالدوري
» «كارتيرون» يؤجل إعلان قائمة الفريق
» إيقاف حارس سموحة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه
» الكنيسة اللبنانية تناشد العالم التحرك لإنقاذ بيروت
» مسحة طبية لـ "بن شرقى" و "أوناجم"
» التعليم: 88 ألف طالب حصلوا علي أكثر من 95% بامتحانات الثانوية
» ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية