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فيديو مروع.. سيارة تصطدم امرأة وتقتل كلبًا

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فيديو مروع.. سيارة تصطدم امرأة وتقتل كلبًا
فيديو مروع.. سيارة تصطدم امرأة وتقتل كلبًا

الطيب حسين

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وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة اصطدام سيارة بامرأة كانت تتمشى مع كلبها على أحد الطرق في بريطانيا. 

وفي الفيديو الذي نشرته الشرطة، تظهر امرأة تمشي كلبها على جانب الطريق في برمنجهام، عندما تصطدم بهما سيارة سوداء، وتلقي بهما على حافة العشب.

وترصد كاميرات المراقبة سيارة سوداء تسير أمامها توقفت فور وقوع الحادث، في اللحظة التي يخرج فيها امرأة ورجلان من السيارة التي اصطدمت بالمرأة والكلب ويهربون سيرًا على الأقدام.

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن الشرطة نشرت الفيديو للحصول على معلومات حول الحادث. 

وقالت شرطة "وست ميدلاندز": "لقد نشرنا هذه اللقطات المروعة كجزء من نداء عاجل للحصول على معلومات". 

وأضافت: "نجت المرأة، لكن كلبها الأليف الثمين ميلي مات بشكل مأساوي على جانب الطريق"، موضحة أن الحدث وقع قبل الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 22 يوليو.

وتابعت "تظهر لقطات لكاميرا امراقبة واضحة وضوح الشمس عددًا من الأشخاص يهربون من المشهد. نحن نناشد تتبعهم، ونحتاج إلى أي شخص لديه معلومات للتواصل".

واستطردت: "نحن نحاول أيضًا العثور على سيارة استرا سوداء وقفت على الطريق. نعتقد أن السيارتين كانتا تسيران معًا وربما يكون من فيهما أصدقاء".

شاهد من هنا.. 

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