"التعليم" تعلن إجراءات تظلمات الثانوية العامة

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طارق شوقي
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 اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

وأوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي:

- سداد مبلغ (مائة جنية) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

- بدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب- الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية: "وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

- يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها.

- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب-الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.


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