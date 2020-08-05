إصابة زوجة سفير هولندا بجروح خطيرة في انفجار بيروت

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وكالات- الدويني فولي

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السفير الهولندى

انفجار بيروت

انفجار لبنان

قالت وزارة الخارجية الهولندية يوم الأربعاء إن زوجة السفير الهولندي في لبنان أصيبت بجروح خطيرة في الانفجار القوي الذي وقع في ميناء بيروت أمس الثلاثاء.

وصرح متحدث باسم الوزارة أن زوجة السفير نُقلت إلى المستشفى، مضيفا أن الانفجار ألحق أضرارا كبيرة بالمبنى وتسبب أيضا في إصابة أربعة آخرين على صلة بالسفارة.

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