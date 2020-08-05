إصابة زوجة سفير هولندا بجروح خطيرة في انفجار بيروت

05 أغسطس 2020 - 01:50 م

قالت وزارة الخارجية الهولندية يوم الأربعاء إن زوجة السفير الهولندي في لبنان أصيبت بجروح خطيرة في الانفجار القوي الذي وقع في ميناء بيروت أمس الثلاثاء.







